В Колпино у доставщика еды похитили набор роллов

В Колпино у доставщика еды похитили набор роллов
Злоумышленник, оставивший жителя Колпино без роллов, разыскивается. Фото: pixabay

Правоохранители Колпинского района Петербурга расследуют грабеж в отношении курьера доставки еды.

Как стало известно gazeta.spb.ru, днем в воскресенье, 19 января, в полицию обратился 49-летний доставщик еды. По его словам, неизвестный злоумышленник подошел к нему у парадной дома №22 по улице Танкистов в Колпино и открыто похитил набор роллов, после чего скрылся в той же парадной. Тем самым он причинил материальный ущерб организации по доставке еды в размере 2,3 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по факту грабежа. Злоумышленник, оставивший жителя Колпино без роллов, разыскивается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почтовый курьер отдал лжеполицейским 300 тысяч в Петербурге. Потерпевший рассказал, что неизвестные мужчины обманули его, завладев принадлежащими ему 300 тыс. рублей.

грабеж колпино курьер новости спб служба доставки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Минирующие» суды Петербурга анонимы поставили ультиматум Малофееву
Число пострадавших при прорыве трубы в пермском хостеле возросло до шести
Студента без прав арестовали на 10 суток за поездку на каршеринге
В Колпино у доставщика еды похитили набор роллов
Беглов снял Кулакова с поста главы комитета по строительству
Иномарка врезалась в автобус на Васильевском
В Петербурге работника академии балета обокрали на 168 тысяч рублей
Прокуратура обязала сделать Fix Price доступным для инвалидов