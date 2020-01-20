В Колпино у доставщика еды похитили набор роллов

Правоохранители Колпинского района Петербурга расследуют грабеж в отношении курьера доставки еды.

Как стало известно gazeta.spb.ru, днем в воскресенье, 19 января, в полицию обратился 49-летний доставщик еды. По его словам, неизвестный злоумышленник подошел к нему у парадной дома №22 по улице Танкистов в Колпино и открыто похитил набор роллов, после чего скрылся в той же парадной. Тем самым он причинил материальный ущерб организации по доставке еды в размере 2,3 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по факту грабежа. Злоумышленник, оставивший жителя Колпино без роллов, разыскивается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почтовый курьер отдал лжеполицейским 300 тысяч в Петербурге. Потерпевший рассказал, что неизвестные мужчины обманули его, завладев принадлежащими ему 300 тыс. рублей.