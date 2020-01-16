Почтовый курьер отдал лжеполицейским 300 тысяч в Петербурге

Правоохранители начали проверку по факту возможных мошеннических действий в отношении почтового курьера в Адмиралтейском районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, утром 15 января в полицию обратился 22-летний почтовый курьер и рассказал, что вечером 14 января неизвестные мужчины обманули его, завладев принадлежащими ему 300 тыс. рублей.

Все произошло возле дома №14 по Московскому проспекту. К заявителю подошли двое мужчин и представились сотрудниками полиции, после чего попросили сесть в их автомобиль. В салоне они досмотрели рюкзак потерпевшего и якобы нашли два синих пакетика.

Злоумышленники начали угрожать курьеру тюрьмой и предложили закрыть глаза на это дело за 300 тыс. рублей. Молодой человек поверил им, снял денежные средства и передал одному из мужчин. После этого его высадили на улице Бухарестской.

Сейчас полиция проводит проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге орудует мошенник-захватчик чердаков.