Футболисты «Ливерпуля» не смогли выиграть у клуба третьей лиги в Кубке Англии

Футболисты &#171;Ливерпуля&#187; не смогли выиграть у клуба третьей лиги в Кубке Англии
"Ливерпуль". Фото: pixabay.com

Матч в рамках чемпионата Кубок Англии, в котором «Ливерпуль» сыграл в гостях с «Шрусбери Таун»», завершился со счетом 2:2.

Турнир состоялся в воскресенье, 26 января. Городок Шрусбери, население которого составляет 72 тыс. жителей, на один день стал футбольной столицей Англии, фанаты раскупили все билеты. Игра завершилась ничьей.

Теперь «Ливерпуль» и «Шрусбери Таун» разыграют билет в пятый раунд в переигровке на «Энфилде».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что «Ливерпуль» стал обладателем Суперкубка УЕФА. Команда одержала верх над «Челси».

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Ливерпуль матч шрусбери таун
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