Рабочая неделя в Ленобласти началась с резкого похолодания

В Ленинградской области в понедельник, 27 января, синоптики обещают минусовую температуру на улице и снег.

Как сообщает УГМС Северо-Запада, резкое похолодание пришло в Ленобласть к началу рабочей недели. Согласно прогнозам синоптиков, понедельник будет облачным. Днем в регионе ждут снегопад.

Температура воздуха в течение дня будет минусовой. Так, на западе области в течение дня будет от 1 до 6 градусов ниже нуля. Жителей востока региона немного поморозит — ожидается до -7…-12 градусов. Местами температура может снизиться до -17 градусов.

Помимо этого, по данным синоптиков, вторник и среда в Ленобласти отличатся сильным снегопадом.

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