Метель стала причиной задержки самолета из Нур-Султана в Петербург

Метель стала причиной задержки самолета из Нур-Султана в Петербург
Пулково. Фото: Baltphoto

Самолет авиакомпании Air Astana из столицы Казахстана Нур-Султан прилетит в Петербург с 19-часовой задержкой.

Согласно данным с онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, рейс KC 138 из Нур-Султана изначально должен был прибыть в Петербург в 22:00 в воскресенье, 26 января. Однако, из-за неблагоприятных погодных условий в городе вылета, пассажирский лайнер прилетит лишь в понедельник, 17:00.

Сегодня в Нур-Султане объявлено штормовое предупреждение: в некоторых местах порывы ветра достигают 28 км/ч. По этой причине в местном аэропорту отменены или задержаны многие рейсы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вечером в Пулково отменили два рейса, три задержали.

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