В Кировске таксист с ножом напал на своего пассажира

Полиция Кировского района Ленинградской области задержала таксиста, который ударил ножом своего пассажира.

Как сообщили в региональном ГУ МВД России, инцидент произошел возле дома №1 по Ладожской улице в Кировске. 26 января в полицию обратился мужчина и рассказал, что водитель такси ударил его ножом.

Правоохранители установили, что с этого адреса был госпитализирован 23-летний гражданин, работающий судоводителем одной из фирм. На месте происшествия был задержан 62-летний водитель такси нанес ножевые ранения пассажиру в ходе внезапно возникшего конфликта.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский таксист ограбил и принуждал к интиму пассажирку.