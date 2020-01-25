Петербургский таксист ограбил и принуждал к интиму пассажирку

Правоохранители Кировского района Петербурга разыскивают водителя такси, который ограбил молодую пассажирку, а после домогался до нее.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, в полицию обратилась 25-летняя петербурженка и рассказала, что водитель такси марки Volkswagen Polo синего цвета похитил ее смартфон и четыре банковские карты.

Девушка вызвала такси через мобильное приложение и села в машину около ресторана на Невском проспекте, она должна была доехать до Охтинской аллеи. По дороге домой она уснула, в проснувшись поняла, что ее завезли во двор неизвестного дома. Там водитель начал требовать от нее оплату за проезд, хотя поездка была оплачена по банковской карте.

После этого таксист выхватил у девушки рюкзак и начал принуждать к интиму. После полученного отказа злоумышленник решил удовлетворить себя сам, вернул рюкзак и уехал, оставив девушку на улице.

Проверив вещи в рюкзаке, пострадавшая обнаружила пропажу телефона IPhone 11 Pro и четырех банковских карт. Кроме того, оказалось, что она находится на другом конце города — на проспекте Стачек.

Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Такси-блюз» выплатит инвалиду 200 тысяч рублей за падение коляски.