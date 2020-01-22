«Такси-блюз» выплатит инвалиду 200 тысяч рублей за падение коляски

В Петербурге пассажирке такси выплатят компенсацию за падение из автомобиля вместе с коляской. Решение о выплате вынес Московский районный суд.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, в январе прошлого года женщина-инвалид заказала поезду на специальном транспорте через службу «Социальное такси». Автомобиль компании «Такси-Блюз» отвез инвалида от Московского проспекта до Итальянской улицы. Таксист при это не проверил работу электроподъемника, в результате чего женщина выпала из такси вместе с коляской при выгрузке.

Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга. Кроме того, она получила стресс.

Женщина решила обратиться в суд с целью компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей с ООО «Такси-Блюз». Требования были удовлетворены частично — колясочнице выплатят 200 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трех жителей Красносельского района поймали на ложной инвалидности.