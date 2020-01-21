Трех жителей Красносельского района поймали на ложной инвалидности

Трех человек подозревают в использовании поддельных документов на получение инвалидности. Фото: pixabay.com

Трех человек подозревают в использовании поддельных документов на получение инвалидности. Фото: pixabay.com

В Красносельском районе Петербурга возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Трех местных жителей подозревают в подделке документов для получения инвалидности.

Нарушения были обнаружены в ходе проверки прокуратуры. Ведомство выяснило, что три человека предоставили на экспертизу поддельные медицинские документы о наличии заболеваний. Это послужило достаточным основанием для установления инвалидности.

Таким образом, подозреваемым удалось получить необоснованные пенсионные выплаты на общую сумму более 450 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Возбуждены уголовные дела по статьям 159.2 и 327 УК РФ «мошенничество при получении выплат и использование заведомо подложных документов».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за использование поддельного паспорта осудили гражданина Узбекистана.