В петербургском суде выяснили, что россияне неправильно едят бургеры

Россияне, которые покупают бургеры и нагетсы через окна «МакАвто» и «МакЭкспресс» ресторана «Макдоналдс», но едят их позднее, похоже, поступают неправильно. На нарушения указали представители Роспотребнадзора.

Иск рассмотрел Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Однако сама история началось в Карелии, пишет АБН. Местное управление Роспотребнадзора решило проверить, как работают окна «МакАвто» и «МакЭкспресс» в Петрозаводске. Ресторанами там занимается петербургское ООО «СРП» (принадлежит американской «Макдоналдс корпорейшн).

Выяснилось, что «потребительские упаковки» гамбургеров, макнаггетсов и другой продукции, выдаваемой через окна «МакАвто» и «МакЭкспресс», не имеют сведений о дате изготовления, сроке годности и условиях хранения.

Суд установил, что «Макдоналдс» производит готовую продукцию, которая должна быть немедленно употреблена и не предполагает последующего хранения.

«…сама дополнительная услуга «МакАвто» и «МакЭкспресс» не изменяет характеристик продукции», — говорится в материалах суда.

Другими словами, клиенты, которые покупают еду в «МакАвто» и «МакЭкспресс», но употребляют её позднее, поступают неправильно.

В удовлетворении заявления Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия судом отказано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роскачество проверило ингредиенты в бургерах, купленных в 11 сетевых ресторанах.