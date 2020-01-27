Петербург встретил День воинской славы России «кровавым» рассветом

Петербург встретил День воинской славы России &#171;кровавым&#187; рассветом
Рассвет в Петербурге. Фото: instagram.com/gala.baku

Петербург встретил 27 января необычайно ярким рассветом. Утреннее небо окрасилось в красные, розовые и оранжевые тона. Горожане это явление негласно приурочили ко Дню воинской славы России.

Ровно 76 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Память об этом хранит даже небо, отмечают петербуржцы. Цвета, в которые окрасился рассвет 27 января, они назвали «кровавыми»,

«Кровавый рассвет в память о людях, не переживших блокаду», — подписали снимки рассвета в соцсетях.

Рассвет в Петербурге. Фото: vk.com/unreleased_dtp

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», понедельник в Петербурге обещает быть облачным. Вечером возможен небольшой снег. Температура воздуха составит от минус 1 до минус 3 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге впервые за долгое время выпал мокрый снег.

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