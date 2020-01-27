Районные суды Петербурга снова эвакуируют

Районные суды Петербурга снова эвакуируют
В Петербурге эвакуируют Василеостровский районный суд. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Рабочая неделя в Петербурге началась с новых эвакуаций. Анонимные сообщения о минировании получили районные суды.

Неизвестные разослали письма утром 27 января. В городе эвакуируют Приморский, Дзержинский, Петроградский, Василеостровский, Красногвардейский, Октябрьский и Смольнинский районные суды. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Здания предстоит проверить на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств. Работа судов временно приостановлена.

Письма с угрозами взрыва начали приходить в конце ноября 2019 года. Анонимы грозятся рассылать сообщения до тех пор, пока не получат 120 биткоинов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу, 24 января, в Петербурге эвакуировали 31 тыс. 486 человек. На наличие опасных предметов провели 1 тыс. 680 объектов, в том числе, здания Правительства Петербурга, Законодательного собрания, налоговых органов и прокуратуры.

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