Как изменился рынок труда Петербурга

Самые заметные тренды на рынке труда в 2019 году: небольшой рост заработных плат, усиление дефицита специалистов по ряду профессиональных областей, внимание к молодежи компаний из разных отраслей на фоне демографической ситуации в стране, активное разделение профессий на два лагеря – старые и новые, трансформация компетенций, необходимых для работы сейчас и в будущем. Об этом говорится в аналитическом обзоре HeadHunter Северо-Запад, который был предоставлен редакции Gazeta.spb.ru. В компании проанализировали более 398 566 вакансий, открытых работодателями в Петербурге на hh.ru, и выявили пять изменений, произошедших на рынке труда за прошедший год.

Изменение первое: рост активности работодателей

На фоне общего снижения числа вакансий по России в ноябре-декабре 2019 года, в сравнении с показателями за аналогичный период 2018 года, растущая динамика публикации предложений о работе в Северной столице выглядит весьма позитивно. В целом, за четвертый квартал 2019 года рынок вакансий Петербурга пополнился новыми вариантами занятости для специалистов из разных профессиональных областей на 7%. Если взять за точку отсчета первый квартал 2015 года, то количество вакансий увеличилось более чем в два с половиной раза. Причем активность петербургских работодателей росла на протяжении последних пяти лет.

Изменение второе: сокращение доли рынка вакансий для молодежи и специалистов сферы продаж

По-прежнему самыми востребованными в городе остаются представители сферы продаж, однако доля вакансий для соискателей из этой профессиональной области с 2015 года заметно сократилась в общей структуре рынка труда – с 36% до 29% в 2019 году. Аналогичные изменения произошли и в сфере «Начало карьеры, студенты»: в 2015 году доля предложений о работе в этой профобласти занимала 12%, а теперь снизилась до 8%. С другой стороны, заметно выросла доля производственных вакансий – с 9% до 12%. Также за пять лет веса прибавили сферы ИТ и телекоммуникаций, строительства и недвижимости, транспорта и логистики.

Изменение третье: представители рабочих профессий вышли на рынок труда

Петербуржцы также проявляют интерес к открытому рынку труда: за октябрь, ноябрь и декабрь прошлого года было открыто или обновлено на 16% больше резюме, чем за четвертый квартал 2018 года.

При этом, в отличие от рынка вакансий, в структуре резюме существенных перемен за последние пять лет не произошло. Самыми многочисленными группами соискателей в Санкт-Петербурге традиционно являются начинающие специалисты и студенты (15% от всех резюме в 2019 году и 16% — в 2015 году), представители сфер продаж (12%), производства (8% и 7%), административный персонал (8% и 7%).

Интересно другое: за пять лет очевиден максимальный прирост резюме от синих воротничков (+244% к 2015 году), домашнего персонала (+226%), работников сферы медицины и фармацевтики (+192%), индустрии спорта и красоты (+181%), науки и образования (+171%). Изменение четвертое: уровень конкуренции приблизился к кризисным показателям

Даже с учетом всех позитивных тенденций найти работу в Петербурге сегодня нелегко: в декабре на одну активную вакансию на hh.ru в среднем приходилось 9 резюме. В конце непростого, из-за кризисных явлений в экономике страны, 2015 года этот показатель составлял 10-11 резюме на одно предложение о работе в городе.

С наибольшими трудностями при поиске работы сталкиваются топ-менеджеры и линейные руководители (17 человек на вакансию в январе 2020 года), госслужащие (16), начинающие специалисты и студенты (14,9), представители сферы искусства, развлечений, массмедиа (14,5), юристы (12,1), а также административный персонал (9,4). Нехватка рабочей силы сильнее всего ощущается в профобластях консультирования, сервиса, страхования, ИТ, интернета, телекоммуникаций, в которых число резюме на одно предложение о работе не превышает трех. Кроме того, работодатели заинтересованы в привлечении дефицитных специалистов рабочих профессий (3,6).

Изменение четвертое: средние предлагаемые зарплаты увеличились на 29%

Уровень заработных плат в Петербурге можно рассматривать в двух разрезах. Первый – без учета уровня позиции работника (начальный, специалист, ведущий специалист, руководитель) – это средняя зарплата по рынку труда. И второй – предлагаемый доход специалистам с опытом работы от 1 года до 3 лет. В 2015 году в вакансиях на hh.ru была указана средняя зарплата в размере 35 000 рублей. В 2019 году этот показатель вырос на 29% и составил 45 000 рублей. Среднее финансовое вознаграждение специалистов с опытом работы от 1 года до 3 лет в четвертом квартале достигло 59 700 рублей, судя по данным аналитического проекта «Карта вакансий HeadHunter». По мнению Натальи Даниной, директора департамента аналитических бизнес-решений компании HeadHunter 2019 год можно назвать успешным: ни в одном сегменте мы не увидели провала по вакансиям, снижения заработных плат или отрицательной динамики резюме. «При этом очевидно, что усиливается разрыв между дефицитными и профицитными сферами, то есть в одних профобластях наблюдается переизбыток кадров, а в других растет нехватка, которая усугубляется последствиями демографического кризиса». — говорит Наталья Данина.

HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 43 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 545 тыс.