Зарплату в 150 тыс предлагают врачу и программисту

Средняя зарплата в 2019 году в Петербурге составила 45 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Средняя зарплата в 2019 году в Петербурге составила 45 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob подготовил рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами в Петербурге и предоставил его редакции онлайн-СМИ Gazeta.spb.ru. нужно отметить, что аналитики ждут в 2020 году роста зарплат в петербургских компаниях.

По данным на 27 января 2020 года самыми выоскооплачиваемыми вакансиями в Петербурге по версии Superjob стали:

Программист MSSQL/разработчик ERP — от 150 000 рублей в месяц.

На втором месте Врач-оториноларинголог с окладом от 150 000 руб.

Третья строчка в топе – Директор по маркетингу. На этой должности работодатель предлагает 150 000 рублей.

Четвертое место — Ведущий программист «1С» с возможностью заработка 140 000 – 157 000 руб.

Пятое — Superjob Программист C++ с зарплатой 125 000 – 150 000 руб.

Нужно отметить, что по данным аналитиков рынка труда за прошлый год в Петербурге произошло небольшое увеличение заработных плат, а также наметился дефицит специалистов в некоторых отраслях. Также работодатели стали больше внимания уделять молодым специалистам, происходит изменение компетенций необходимых для работы в будущем. По сравнению с началом 2015 года число вакансий в Санкт-Петербурге увеличилось вдвое.