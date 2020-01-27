Петербуржец заплатить 100 тысяч за пощечину полицейскому в ТЦ «Чкаловский»

Хулиган «не менее одного раза ударил ладонью руки по правой скуловой области» сотрудника. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Хулиган «не менее одного раза ударил ладонью руки по правой скуловой области» сотрудника. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге суд оштрафовал местного жителя за пощечину, которую от него получил правоохранитель. Хулигану предстоит выплатить 100 тыс. рублей.

Приговор вынесли Дмитрию Г. Инцидент произошел 17 января прошлого года в ТЦ «Чкаловский» на Большой Разночинной улице.

Пьяный мужчина нарушал общественный порядок, тогда полицейский потребовал прекратить дебошить и проследовать в отделение. В ответ на это хулиган начал нецензурно выражаться, после чего «не менее одного раза ударил ладонью руки по правой скуловой области» сотрудника.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, хулиган полностью признал вину. Его оштрафовали на 130 тыс. рублей, но, учитывая срок содержания под стражей, сумму уменьшили до 100 тыс. рублей.

Мужчину освободили в зале суда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП около ТЦ «Европолис». Дорогу не смогли поделить автобус и маршрутка.