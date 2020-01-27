Автобус и маршрутка не поделили остановку у ТЦ «Европолис»

Автобус и маршрутка не поделили остановку у ТЦ &#171;Европолис&#187;
Транспортные средства столкнулись около ТЦ. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Кантемировской улице не смогли разъехаться автобус и маршрутное такси. Столкнувшиеся транспортные средства мешают проезду.

Авария случилась сегодня, 27 января, около торгового центра «Европолис». По словам очевидцев, участниками дорожного инцидента стали автобус под номером 185 и маршрутка №369.

«В центральной и правой полосе, мешают проезду», — уточнил автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Другие подробности аварии неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Колпино. От удара иномарка отлетела в дорожное ограждение.

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