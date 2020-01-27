На Ижорского Батальона в Колпино иномарка улетела в забор после столкновения с «ГАЗелью»

На Ижорского Батальона в Колпино иномарка улетела в забор после столкновения с &#171;ГАЗелью&#187;
У легковушке сработали подушки безопасности. Фото: vk.com/spb_today

В Колпинском районе Северной столицы произошло серьезное ДТП с участием легкового авто и «ГАЗели». Отлетевшую от удара иномарку «остановила» ограда.

Все произошло сегодня днем, 27 января, на улице Ижорского Батальона. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что от удара легковушку занесло в дорожный забор, часть машины со стороны пассажирского сиденья будто расплавилась.

Грузовик отделался наименьшими последствиями – у машины пострадала только передняя часть.

К месту ДТП уже прибыли сотрудники ГИБДД. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в Колпино. Огонь охватил крышу детского сада на Пролетарской улице.

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