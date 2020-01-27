В Колпино спасатели за час потушили вспыхнувшую крышу детского сада

В Колпино в детском саду на чердаке шла стройка. В ходе работ в здании замкнулась проводка, в результате чего загорелась крыша. Из помещения эвакуировали 177 детей и 32 сотрудника.

Все произошло сегодня, 27 января, в дошкольном учреждении №43, расположенном на Пролетарской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 12:45. В результате короткого замыкания на крыше обгорел утеплитель на кровле.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Петербургу, спасатели потушили возгорание уже через час, к 13:31 огонь был ликвидирован.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что детей на время переместили в соседнюю школу.