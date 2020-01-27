В Колпино эвакуировали детский сад на Пролетарской, детей отвели в школу

В Колпинском районе Северной столицы из-за возгорания проводки пришлось выводить воспитанников детского садика и сотрудников.

Все произошло в дошкольном учреждении №43, расположенном на Пролетарской улице. Проводка загорелась в результате ремонтных работ, которые проводились на чердаке. В результате произошло тление рубероида на площади одного квадратного метра.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по городу, из-за случившегося из учебного заведения пришлось вывести 177 воспитанников и 32 сотрудника. Их на время переместили в соседнюю школу.

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