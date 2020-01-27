Наркоман, умерший после драки с полицейскими в Купчино, попал под статью

В Петербурге фигурантом уголовного дела стал умерший 30-летний мужчина. Его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.

Согласно материалам дела, 24 января двое сотрудников полиции пришли с обысками в квартиру на Будапештской улице. Действовали они в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотиков.

Хозяин квартиры на приход полицейских отреагировал агрессивно. Мужчина бросился на них. После чего все трое упали на лестницу и скатились, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Внизу подозреваемому внезапно стало плохо. Он потерял сознание, был госпитализирован и скончался в тот же день в больнице.

На теле его обнаружено множество следов от инъекций. По предварительным данным, мужчина скончался от острой легочно-сердечной недостаточности в результате заболевания — токсической кардиомиопатии.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Петербурга оштрафовали на 100 тыс. рублей за пощечину полицейскому.