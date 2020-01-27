Здание старинной фабрики елочных игрушек на Рощинской сносят, несмотря на решение суда

Активисты уведомили КГИОП и Службу строительного надзора о начавшемся демонтаже. Фото: ВООПИиК

Активисты уведомили КГИОП и Службу строительного надзора о начавшемся демонтаже. Фото: ВООПИиК

Куйбышевский районный суд Петербурга приостановил действие заключения КГИОП на разборку ёлочной фабрики, однако в минувшие выходные её корпуса начали разрушать.

О нарушении сообщили в понедельник, 27 января, представители ВООПИиК в официальной группе общества «ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение» в соцсети «Вконтакте». К сносу зданий исторической фабрики елочных игрушек на Ропщинской улице, 8, приступили в субботу, 25 января.

За два дня застройщик успел снести наиболее ценный, исторический корпус фабрики, выполненный из красного кирпича, а также сильно повредить еще один. На сегодняшний день площадка пустует, строители проведения работ отсутствуют.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дом Басевича на Большой Пушкарской в Петроградском районе предлагают снести вместо реставрации.