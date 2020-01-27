Волонтеры «Лизы Алерт» сообщили о гибели пенсионерки, пропавшей в Хвалово

Волонтеры &#171;Лизы Алерт&#187; сообщили о гибели пенсионерки, пропавшей в Хвалово
Информация появилась в Сети в 23:38. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В деревне Волховского района Ленобласти почти сутки искали 79-летнюю жительницу. Накануне стало известно, что женщина погибла.

Предположительно, пенсионерка ушла из дома в воскресенье, 26 января, на рассвете, не предупредив родственников. К поискам были привлечены волонтеры и спасатели.

Как сообщили в группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Питер» соцсети «ВКонтакте», о гибели пенсионерки стало известно в воскресенье, 26 января, около 23:00.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о приложении, с помощью которого можно найти пожилых людей в городе. Совместно разработанное решение представили Билайн и «Лиза Алерт».

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"Лиза Алерт" пенсионерка погибла
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