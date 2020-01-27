Волонтеры «Лизы Алерт» сообщили о гибели пенсионерки, пропавшей в Хвалово

В деревне Волховского района Ленобласти почти сутки искали 79-летнюю жительницу. Накануне стало известно, что женщина погибла.
Предположительно, пенсионерка ушла из дома в воскресенье, 26 января, на рассвете, не предупредив родственников. К поискам были привлечены волонтеры и спасатели.
Как сообщили в группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Питер» соцсети «ВКонтакте», о гибели пенсионерки стало известно в воскресенье, 26 января, около 23:00.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о приложении, с помощью которого можно найти пожилых людей в городе. Совместно разработанное решение представили Билайн и «Лиза Алерт».