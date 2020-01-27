В Ленобласти муниципального депутата Всеволожска арестовали за взятки

За год взяток экс-замглавы администрации Всеволожска получил 4,9 млн рублей. Фото: pixabay.com

За год взяток экс-замглавы администрации Всеволожска получил 4,9 млн рублей. Фото: pixabay.com

Муниципальный депутат города Всеволожска в Ленинградской области арестован по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере.

Об этом в понедельник, 27 января, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Петербургу и области. По версии правоохранительных органов, в течение года, с июля 2017 года по июль 2018-го, обвиняемый, занимая должность заместителя главы администрации по безопасности Всеволожского района, получил взятку в размере 5 миллионов рублей.

Экс-чиновнику регулярно платил предприниматель, вероятно, за общее покровительство. Деньги обвиняемый получал через посредника. Суд постановил заключить депутата под стражу.

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