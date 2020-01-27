В Ленобласти муниципального депутата Всеволожска арестовали за взятки

В Ленобласти муниципального депутата Всеволожска арестовали за взятки
За год взяток экс-замглавы администрации Всеволожска получил 4,9 млн рублей. Фото: pixabay.com

Муниципальный депутат города Всеволожска в Ленинградской области арестован по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере.

Об этом в понедельник, 27 января, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Петербургу и области. По версии правоохранительных органов, в течение года, с июля 2017 года по июль 2018-го, обвиняемый, занимая должность заместителя главы администрации по безопасности Всеволожского района, получил взятку в размере 5 миллионов рублей.

Экс-чиновнику регулярно платил предприниматель, вероятно, за общее покровительство. Деньги обвиняемый получал через посредника. Суд постановил заключить депутата под стражу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что девятерых участников потасовки на Заставской улице оштрафовали на тысячу рублей каждого.

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