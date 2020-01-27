Конституционный суд постановил пересмотреть дело Константина Котова

Столичный суд пересмотрит решение по делу Константина Котова, осужденного за нарушения на протестных митингах летом 2019 года.

Конституционный суд поручил пересмотреть приговор, вынесенный Котову. Ранее его признали виновным по статье 217 УК РФ (нарушение установленного порядка проведения собраний и митингов). По мнению КС, решение суда было принято в расхождении с конституционно-правовым смыслом статьи уголовного кодекса.

Напомним, что Константина Котова задержали на массовом несанкционированном митинге, прошедшем в Москве 10 августа 2019 года. 5 сентября прошлого года Тверской районный суд столицы признал Котова виновным и, учитывая отягчающие обстоятельства, приговорил задержанного к четырем годам колонии. Отягчающими обстоятельствами стало то, что Котов уже неоднократно привлекался к административному наказанию по этой статье.

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