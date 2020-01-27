Волейбольная команда «Динамо-ЛО» получила домашнюю арену

За игрой команд смогут наблюдать 2,5 тысяч зрителей одновременно.

Об этом стало известно сегодня, 27 января. Обо всем сообщает ЛенТВ24. Волейбольная команда «Динамо-ЛО» получила домашнюю арену в Сосновом Бору. В ней помещается до 2,5 тысяч человек. В клубе отметили, что ждали события около 15 лет, а на строительство спортивного объекта ушло всего два года. Андрей Борзов, директор Ассоциации ВК «Динамо – ЛО» отметил, что впереди еще много работы, так как нужно выполнить требования Суперлиги, но все это мелочи, уверен он.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что надеется на новые победы волейболистов.

«Мы надеемся, что это позволит нашему спортивному коллективу еще злее и жестче настроиться на бескомпромиссную борьбу в Суперлиге и бороться уже за призовые места»,

— заявил он.

Видео: ЛенТВ24

Уточняется, что при желании арену можно расширить – на ней в таком случае будет умещаться до трех тысяч человек, а, значит, в Сосновом Бору можно устраивать международные матчи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что болельщиков Евро-2020 бесплатно развезут на матчи.