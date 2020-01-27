На Васильевском после жёсткого тарана пострадал водитель

У мужчины травма – он поранил руку, но в общем остался цел и почти невредим.

Все случилось вечером 27 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на углу Наличной и Нахимова. Там столкнулись два автомобиля – «Ауди» и «Ренаулт». Свидетели уточняют, что первая машина протаранила бок второй – в результате, водитель «Ренаулта» вышел из авто весь в крови. Все остались живы, но вот сказать, что целы – нельзя.

На место приезжали сотрудники МЧС. Обе иномарки выглядят помято, пока что официальных данных не поступало. В соцсетях свидетели поделились видео, на которых видны повреждения транспортных средств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у моста Александра Невского водитель устроил ДТП и сбежал. Неизвестный протаранил легковой автомобиль. Никто не пострадал, хотя машина выглядит теперь помятой.