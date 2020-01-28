В Петербурге СКА встретится с минским «Динамо»

В Петербурге СКА встретится с минским &#171;Динамо&#187;
Фото: pixabay.com

Петербургская хоккейная команда СКА примет в «Ледовом дворце» команду из Минска. Встреча с белорусским «Динамо» состоится в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Матч пройдет во вторник, 28 января, в 19:30 по московскому времени. Отметим, что СКА по-прежнему располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, лидируют в рейтинге москвичи. На сегодняшний день петербургские хоккеисты провели 52 игры, в которых набрали 73 очка.

Последние две встречи, с казахстанским «Барысом» и нижегородским «Торпедо», остались за игроками петербургской команды. Положение минского «Динамо» не столь радужное: за 51 матч белорусы набрали лишь 34 очка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футболист «Зенита» Александр Кокорин не поедет на вторые сборы с «Сочи», которая хочет арендовать игрока до конца сезона.

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