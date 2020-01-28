Спасатели ночью тушили частный дом в 120 «квадратов» под Ломоносовым

Справиться с огнем удалось к 4:35. Фото: Pixabay

Справиться с огнем удалось к 4:35. Фото: Pixabay

В ночь на 28 января в Ломоносовском районе Ленобласти произошел пожар. Там загорелся частный дом в садоводстве.

Сообщение о пожаре в садоводстве «Электрик» около деревни Дубки поступило в 3:16.

В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. Горел дом на площади 120 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти.

Справиться с огнем удалось к 4:35. Информации о пострадавших не поступало.

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