На Петроградке загорелся чердак доходного дома

На Петроградке загорелся чердак доходного дома
С пожаром боролись 17 человек и 4 пожарных машины. Фото: Baltphoto

Ночью в Петроградском районе Петербурга на улице Полозова вспыхнул чердак пятиэтажки. Из здания эвакуировали троих человек.

Чрезвычайное происшествие случилось во вторник, 28 января. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 2:50, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу и области. Пожарные оперативно отреагировали на заявление и выехали на место возгорания.

Выяснилось, что огонь охватил чердачное помещение площадью 15 квадратных метров. На борьбу с пожаром отправились семнадцать спасателей и четыре единицы пожарной техники. В течение часа сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области в деревне Сарженка под Всеволожском загорелся частный дом.

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