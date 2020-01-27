Под Всеволожском тушат частный дом

Под Всеволожском тушат частный дом
Пожарные пока не знают, что стало причиной инцидента. Фото: pixabay

Пока что информация о пострадавших не поступала. Спасатели прибыли на место инцидента.

Все случилось в ночь с 27 на 28 января. Обо всем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области. Спасатели выехали тушить частный дом в деревне Сарженке во Всеволожском районе. Они уже приступили к ликвидации возгорания и уточняют, что есть угроза распространения огня. Пока что нет данных – потушили ли пламя и есть ли пострадавшие. Также непонятно, как именно все произошло.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Колпино спасатели за час потушили вспыхнувшую крышу детского сада. В Колпино в детском саду на чердаке шла стройка. В ходе работ в здании замкнулась проводка, в результате чего загорелась крыша. Из помещения эвакуировали 177 детей и 32 сотрудника.

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Всеволожск пожар частный дом
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