На Бестужевской улице ДТП заблокировало движение транспорта

Утром 28 января на Бестужевской улице произошло сразу два похожих ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По предварительной информации, причиной ДТП стал неожиданно выпавший снег и гололедица. Скорее всего, водители не успели во время затормозить.

По словам очевидцев, по Бестужевской от улицы Замшина в сторону Пискаревского проспекта затруднено движение общественного транспорта.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что центр Петербурга «встал» из-за ДТП и неработающего светофора. В результате весь цент города «встал» в пробке – автомобилисты не могут нормально проехать в пункт назначения и возмущаются из-за отсутствия на месте сотрудников ГИБДД.