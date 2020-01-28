После смертельного ДТП в Тихвинском районе возбуждено уголовное дело

После смертельного ДТП в Тихвинском районе возбуждено уголовное дело
Водителю «Сааба» избрана мера принуждения - обязательство о явке. Фото: Pixabay

После смертельного ДТП в Тихвинском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело.

ДТП произошло вечером 27 января напротив д. 38 по улице Машиностроителей, сообщили в ГУ МВД по Петербургу. Нетрезвый водитель иномарки врезался в припаркованный большегруз «Фрейдлайнер».

В результате ДТП пассажир иномарки от полученных телесных повреждений скончался. Водитель легковушки госпитализирован, медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Водителю «Сааба» избрана мера принуждения — обязательство о явке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что центр Петербурга «встал» из-за ДТП и неработающего светофора. В результате весь цент города «встал» в пробке – автомобилисты не могут нормально проехать в пункт назначения и возмущаются из-за отсутствия на месте сотрудников ГИБДД.

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