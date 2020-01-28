Таксиста задержали за ограбление пассажира в Сестрорецке

В Кировском районе Петербурга задержали таксиста. Его подозревают в ограблении одного из пассажиров.

Подозреваемым оказался 31-летний гражданин одного из среднеазиатских стран. В России он работает водителем такси, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, вечером 22 января таксист ограбил пассажира в Сестрорецке. Машина в этот момент находилась у дома 320 по Приморскому шоссе. Жертвой предполагаемого грабителя стал разнорабочий.

Задержать водителя удалось утром 27 января у дома 28 по улице Червоного Казачества. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе Петербурга таксист ограбил молодую пассажирку и домогался до неё. Девушка заказала машину через приложение от одного из ресторанов на Невском проспекте.