На Старо-Петергофском проспекте трамвай помял Polo

Утром 28 января на Старо-Петергофском проспекте произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля.

«Поло забрался под трамвай, на перекрёстке Старо-Петергофского и Нарвского проспекта», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Как сообщили очевидцы, автомобиль марки Volkswagen Polo столкнулся с трамваем. По предварительной информации, водитель иномарки не заметил пассажирский транспорт во время разворота на трамвайных путях.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что центр Петербурга «встал» из-за ДТП и неработающего светофора. В результате весь цент города «встал» в пробке – автомобилисты не могут нормально проехать в пункт назначения и возмущаются из-за отсутствия на месте сотрудников ГИБДД.