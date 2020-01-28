В Петербурге планируют ввести туристический сбор

К 2021 году в Северной столице намерены внедрить туристический сбор для иностранных граждан. Средства будут направлены на поддержание городской архитектуры.

Об этом во вторник, 28 января, на заседании правительства Санкт-Петербурга сообщил губернатор города на Неве Александр Беглов. На данный момент уже ведутся разработки проекта по внедрению туристического сбора для туристов-иностранцев.

Градоначальник поручил продолжать развивать это направление. Вероятно, реализовать систему получится раньше 2021 года. По словам Беглова, следующий год — максимум, когда город должен получить такую возможность. Туристический сбор будет равняться 100 рублям в сутки. Эту идею губернатор предложил еще в апреле 2019 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов призвал разобраться с проблемой обманутых участников долевого строительства.