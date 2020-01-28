Маршрутка снесла металлический забор на проспекте Энгельса

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Днем 28 января на проспекте Энгельса в кармане возле дома № 137 произошло ДТП с участием маршрутки.

По словам очевидцев, водитель маршрутки не справился с управлением и снес металлический забор.

«В кармане на проспекте Энгельса 137 маршрутка №240 врезалась в металлический забор. Движение заблокировано», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

В районе ДТП движение оказалось заблокированным. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что центр Петербурга «встал» из-за ДТП и неработающего светофора. В результате весь цент города «встал» в пробке – автомобилисты не могут нормально проехать в пункт назначения и возмущаются из-за отсутствия на месте сотрудников ГИБДД.