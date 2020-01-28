На пляже в Лисьем Носу появилась баскетбольная площадка прямо на песке

Подрядчик, который занимается благоустройством пляжа в Лисьем Носу, установил баскетбольную площадку прямо на песку.
«Пляжный баскетбол от создателей прозрачных пляжных кабинок», — говорится в сообщении в группе соцсети «Вконтакте» общественного движения «Красивый Петербург».
Как мячик должен отскакивать от песка – непонятно.
Напомним, что ранее там установили прозрачные кабинки для переодевания и скамейки спиной к Финскому заливу.
Подрядчиком благоустройства пляжа является ООО «Возрождение».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дирекция по строительству, реконструкции и реставрации (Москва) Министерства культуры РФ определила нового подрядчика, который будет ремонтировать подвал Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова после неудачной реконструкции в 2011-2014 годах.