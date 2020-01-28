На пляже в Лисьем Носу появилась баскетбольная площадка прямо на песке

Как мячик должен отскакивать от песка – непонятно. Фото: vk.com/peterburg_krasiv

Как мячик должен отскакивать от песка – непонятно. Фото: vk.com/peterburg_krasiv

Подрядчик, который занимается благоустройством пляжа в Лисьем Носу, установил баскетбольную площадку прямо на песку.

«Пляжный баскетбол от создателей прозрачных пляжных кабинок», — говорится в сообщении в группе соцсети «Вконтакте» общественного движения «Красивый Петербург».

Как мячик должен отскакивать от песка – непонятно.

Напомним, что ранее там установили прозрачные кабинки для переодевания и скамейки спиной к Финскому заливу.

Подрядчиком благоустройства пляжа является ООО «Возрождение».

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