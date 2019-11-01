Минкультуры выбрало подрядчика для ремонта подвала БДТ

Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации (Москва) Министерства культуры РФ определила нового подрядчика, который будет ремонтировать подвал Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова после неудачной реконструкции в 2011-2014 годах.

Новым подрядчиком будет «Ренессанс-Реставрация», сообщается на сайте госзакупок.

«Заключить контракт с акционерным обществом «Ренессанс-Реставрация» по цене, предложенной участником закупки – 616,6 миллиона рублей»,- говорится в сообщении.

Напомним, по факту нарушений при реставрации Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова возбуждены три уголовных дела. В ходе проверки выяснилось, что реконструкция была проведена с многочисленными нарушениями. На это указывают, в частности, следы затопления в подвале, разрушения штукатурного и кирпичного слоев на фасадах, а также повреждение кровли. Как сообщили в ведомстве, министром культуры утвержден перечень мероприятий с обозначением сроков их исполнения и ответственных лиц. Кроме того, «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» подала иск о взыскании с генерального подрядчика более 300 млн рублей.

В феврале и мае 2018 года ГУ МВД возбудило два уголовных дела о мошенничестве при реконструкции объектов БДТ в отношении компаний-подрядчиков АО «Балтстрой» и АО «ТДМ». Кроме того, в начале октября главное следственное управление Следственного комитета России по Петербургу возбудило уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при реконструкции Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова. В злоупотреблениях подозревают сотрудников ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Минкультуры, которое являлось заказчиком реконструкции объекта. По версии следствия, чиновники подписали акты приема работ, которые были либо выполнены некачественно или не выполнены совсем. По предварительным данным, сумма ущерба составляет 68,7 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что БДТ и дирекция Минкульта примирились в суде.