Инженера осудили за смерть подростка от удара током в Павлово

Суд рассмотрел дело о смерти подростка от удара током. Фото: Ba;tphoto/Павел Долганов

Суд рассмотрел дело о смерти подростка от удара током. Фото: Ba;tphoto/Павел Долганов

В Ленинградской области инженера-энергетика осудили за смерть 13-летнего мальчика. Подростка ударило током в трансформаторной подстанции в поселке Павлово.

Суд признал инженера виновным по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Мужчина приговорен к ограничению свободы на 1 год и 6 месяцев. На этот же срок он не сможет занимать руководящие должности в сфере электроэнергии, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ленобласти.

Суд установил, что вечером 24 марта 2018 года подросток в компании сверстников находился на территории бывшего Павловского участка ДРСУ. Через незапертую дверь он проник в трансформаторную подстанцию. Замки на двери и внутренних ячейках с электроустановками отсутствовали.

Мальчика ударило техническом электричеством. От полученных травм он скончался на месте.

Ответственным за электрохозяйство предприятия был инженер-энергетик. Согласно материалам дела, он грубо нарушил требования по эксплуатации трансформаторной подстанции, не обеспечил вовремя техническое обслуживание и самоустранился от осмотра и контроля.

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