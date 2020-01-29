Подколзин прокомментировал победу СКА

Нападающий СКА Василий Подколзин прокомментировал победу над минским «Динамо» (5:0) в матче чемпионата КХЛ и назначение на пост старшего тренера Валерия Брагина.

«Хорошая игра получилась. Забили быстрый гол, первый период хорошо провели и на протяжении всей игры доминировали», — рассказал хоккеист.

Подколзин отметил, что появления Валерия Брагина на тренерской скамейке было для него неожиданным.

«Я вообще в шоке был, когда он в раздевалку зашел. Конечно, это человек, от которого прет энергетика. С ним очень приятно работать», — сказал он, сообщает пресс-служба СКА.

Напомним, вчера, 28 января в матче против минского «Динамо» на тренерской скамейке появился наставник молодежной сборной России Валерий Брагин. Он назначен старшим тренером в СКА.

Петербургский СКА дома обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу армейцев. Хелльберг заработал второй «сухарь» в сезоне. В составе СКА шайбы забросили Максим Карпов, Иван Морозов, Ярно Коскиранта, Кирилл Марченко. Отметим, что Морозов в этом матче оформил дубль.

Матч прошел в Ледовом дворце. СКА находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 75 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экс- нападающий СКА, выступающий сейчас за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев, признан первой звездой матча против «Оттавы Сенаторз».