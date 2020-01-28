Бывший нападающий СКА Гусев признан первой звездой матча НХЛ

Бывший нападающий СКА Гусев признан первой звездой матча НХЛ
Никита Гусев Фото: https://www.ska.ru/

Экс- нападающий СКА, выступающий сейчас за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев, признан первой звездой матча против «Оттавы Сенаторз», сообщает Sport24.

Хоккеист смог отдать результативный пас и реализовал решающий послематчевых бросок, благодаря которому его команда одержала победу.

По итогам 46 игр в текущем сезоне у Гусева набралось 29 очков.

Гусев выступал за СКА на протяжении четырех лет с 2015 года, вместе с командой он стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг заявил, что стоит обратиться к тем, кто пустил это слух. Никита Гусев не планирует покидать петербургскую команду.

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Бывший нападающий СКА Гусев признан первой звездой матча НХЛ