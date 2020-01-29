Петербуржец получил ножевое ранение в парадной на Профессора Попова

Петербуржец получил ножевое ранение в парадной на Профессора Попова
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который совершил нападение с ножом на мужчину.

Как стало известно gazeta.spb.ru, из парадной дома №32 по улице Профессора Попова был госпитализирован 47-летний мужчина с проникающим колото-резаным ранением шеи, в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что он получил удар ножом во время драки. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Кировского района Ленинградской области задержала таксиста, который ударил ножом своего пассажира. Как сообщили в региональном ГУ МВД России, инцидент произошел возле дома №1 по Ладожской улице в Кировске.

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