Водителя, устроившего смертельное ДТП в Купчино, задержали

В Петербурге задержали водителя, устроившего смертельное ДТП по Фрунзенском районе. Им оказался 18-летний местный житель.

Юного автомобилиста поймали около двух часов ночи 29 января. Найти его удалось сотрудникам ГИБДД и уголовного розыска Фрунзенского района.

Вместе с ним задержаны две пассажирки, которые находились в авто в момент аварии. Ими оказались девушки 2001 и 2002 года рождения, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

О каком именно ДТП идет речь, не уточняется. По предварительным данным, задержанные могут быть причастны к аварии на Дунайском проспекте. Там вечером 28 января водитель врезался в два транспортных средства на светофоре, после чего сбежал.

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