Ивентам предсказали ренессанс в маркетинге

Помогут новые технологии аналитики

Мероприятия в ближайшем будущем займут такое же важное место в инструментарии маркетологов нового поколения, какое занимали в классическом маркетинге — у их предшественников. Этот прогноз прозвучал на начавшейся в Москве отраслевой конференции #ETDConf, посвященной событийному маркетингу.

«Ренессансу» ивентов способствуют новые инструменты аналитики.

— Проблема в том, что для многих и многих бизнесов, которые строят комплексы performance based marketing, совершенно не достаточно оценки лишь имиджевого влияния того или иного мероприятия на бренд компании, которая в нем участвует, особенно в B2B, — рассказывает руководитель маркетинга «Манго Телеком» Андрей Козловский.

Если компания использует ивент как площадку, чтобы напрямую привлекать клиентов и продавать свои товары или услуги, то лиды с мероприятий должны помещаться в сквозную аналитику точно так же, как это делается с обращениями из других каналов, и отслеживаться до сделок — с расчетом коэффициентов конверсий на разных этапах воронки, стоимости привлечения, средних чеков и, в конечном итоге, ROMI.

Иначе современные маркетологи, многие из которых вышли из диджитал и мыслят цифрами, оказываются лишены аргументов, оправдывающих выделение денег на мероприятия, и, скорее, отдадут предпочтение «более понятным» для себя каналам, объясняет Козловский.

Технологии martech уже способны решить эту проблему, но инструменты достаточно дороги. Для SMB они станут доступными на горизонте года-двух. Но с их получением маркетологи начнут пересматривать отношение к каналу MICE, а организаторы выставок и форумов смогут рассчитывать на большую долю из маркетинговых бюджетов компаний, считает эксперт «Манго Телеком».