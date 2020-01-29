В цеху Кингисеппского машиностроительного завода при взрыве погиб мужчина

Мужчина обратился в полицию в 16:19. Фото: pixabay

Мужчина обратился в полицию в 16:19. Фото: pixabay

В Волосовском районе Ленобласти в цеху Кингисеппского машиностроительного завода погиб мужчина.

Трагедия случилась во вторник, 28 января, в деревне Зимитицы в цеху завода на Дизельной улице, дом №1. В отдел полиции обратился 28-летний специалист планового отдела завода. По его словам, во время обработки швов углошлифовальной машиной металлической емкости охлаждения корабельного дизельного двигателя произошел взрыв паров дизельного топлива. В результате произошедшего пошиб 36-летний слесарь сварочного цеха.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в помещении цеха повреждено четыре оконных блока, в кровле образовалась дыра размером 2 на 6 метров.

По факту случившегося проводится проверка. Тело погибшего направлено в морг.

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