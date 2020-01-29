На Среднеохтинском пьяный пешеход угодил под колеса Citroen, перебегая дорогу вне «зебры»

На Среднеохтинском пьяный пешеход угодил под колеса Citroen, перебегая дорогу вне &#171;зебры&#187;
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга водитель за рулем автомобиля марки Citroen сбил пешехода. Мужчина получил травмы средней степени тяжести.

Все произошло сегодня утром, 29 января, на Среднеохтинском проспекте. Около 8:30 мужчина пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД России по городу, у пострадавшего заметили признаки состояния алкогольного опьянения. По факту случившегося начата проверка.

О ДТП также рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», также были опубликованы фотографии с места аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смерти слесаря в цеху Кингисеппского машиностроительного завода. Мужчина погиб в результате взрыва.

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