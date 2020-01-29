Легковушка и маршрутка не поделили перекресток Дунайского и Будапештской

Легковушка и маршрутка не поделили перекресток Дунайского и Будапештской
Машина получила сильные повреждения. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице произошло ДТП с участием маршрутки. На месте происшествия образовался небольшой затор.

Авария случилась сегодня утром, 29 января, на пересечении Дунайского проспекта и Будапештской улицы. По словам очевидцев, водитель легкового авто столкнулся с пассажирским транспортом. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что машина сильно пострадала.

К месту происшествия прибыли сотрудники ДПС. Информации о состоянии водителей и пассажиров нет.

По данным «Яндекс.Карты», скорость движения на указанном участке не превышает 20 км/ч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием пешехода в Петербурге. Водитель легковушки сбил мужчину.

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