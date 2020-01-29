Депутаты просят Беглова разобраться со строительством жилья под видом апарт-отелей

Депутаты Петербурга обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой разобраться с проблемой «псевдожилья» — домов, построенных под видом апарт-отелей. Инициатором запроса выступил депутат от фракции КПРФ Александр Рассудов.

О проблеме Рассудов рассказал на заседании Законодательного собрания 29 января. Депутат обратил внимание на то, что застройщики нашли лазейку и возводят жилые дома под видом апарт-отелей. При их строительстве не учитываются градостроительные нормы и правила землепользования. Кроме того, возведение апарт-отелей освобождает застройщиков от необходимости строить поликлиники, детские саду и прочую социальную инфраструктуру.

«С «псевдожильем» необходимо срочно и достаточно жестко бороться», — подчеркнул Рассудов.

По информации депутата, сейчас в Петербурге возводится около 40 апарт-отелей. Примерно половина из них будет использоваться как «псевдожилье».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Расудов предложил создать рабочую группу по вопросам строительства апарт-отелей.