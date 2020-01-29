Tele2 в 2019 году строила сети быстрее всех в России

Tele2 снова обогнала конкурентов по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры.

Об этом свидетельствует исследование Роскомнадзора по динамике развертывания сетей за 2019 год. Общее число РЭС Tele2 за отчетный период увеличилось на 23%.

На протяжении всего 2019 года компания занимала первое место по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. По данным последнего отчета Роскомнадзора, с января 2019 года Tele2 нарастила число РЭС на 23%. Отрыв от ближайшего конкурента составил 7 п. п., а самого «медленного» оператора Tele2 опередила на значительные 15 п. п. По общему числу базовых станций компания занимает третью позицию в отрасли.

Как объясняют эксперты Роскомнадзора, увеличение группировки РЭС обусловлено прежде всего ростом базовых станций стандарта LTE (+33% с начала года). Tele2 занимает устойчивое второе место по числу базовых станций 4G в России. По данным ноябрьского отчета Роскомнадзора, оператор увеличил отрыв от ближайшего конкурента на 675 РЭС, доведя общее число до 74 434. При этом с начала года Tele2 нарастила число базовых станций LTE почти в полтора раза – на 43%.

Высокая динамика технического развития Tele2 обусловлена стабильным ростом потребления трафика клиентами и качественным изменением абонентской базы в пользу активных пользователей интернета. По итогам III квартала 2019 года их число увеличилось на 47,4% год к году. Факторами активного строительства сети Tele2 также являются развитие цифровых услуг, доступность интернет-тарифов и растущее проникновение смартфонов среди телефонов в сети Tele2, которое в декабре этого года составило 75%.

Инвестируя в технологическое развитие сети, оператор способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по которому Tele2 является безоговорочным лидером в телеком-отрасли. По итогам II квартала 2019 года компания показала NPS в 43%, с отрывом от ближайшего конкурента в 14 п. п.