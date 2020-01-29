Спасатели ночью тушили полыхающую бытовку на Тележной

В Центральном районе Северной столицы спасатели тушили пожар в здании, расположенном на Тележной улице. В ликвидации огня участвовали десять сотрудников.

Все произошло сегодня ночью, 29 января. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 2:56. К месту происшествия незамедлительно выехали огнеборцы на двух единицах спецтехники.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу и области, по указанному адресу горела дощатая, обшитая железом, размером 3х5 метров бытовка.

Спасатели боролись с огнем ровно час, возгорание было ликвидировано к 3:57.

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