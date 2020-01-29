Спасатели ночью тушили полыхающую бытовку на Тележной

В Центральном районе Северной столицы спасатели тушили пожар в здании, расположенном на Тележной улице. В ликвидации огня участвовали десять сотрудников.
Все произошло сегодня ночью, 29 января. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 2:56. К месту происшествия незамедлительно выехали огнеборцы на двух единицах спецтехники.
Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу и области, по указанному адресу горела дощатая, обшитая железом, размером 3х5 метров бытовка.
Спасатели боролись с огнем ровно час, возгорание было ликвидировано к 3:57.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с маршруткой на перекрестке Дунайского и Будапештской. Очевидцы опубликовали в соцсети кадры с места аварии.